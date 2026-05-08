В Госдуме заявили о необходимости включения всех банков в «белые списки»

Аксаков: Необходимо расширить перечень банков, входящих в «белые списки»

Депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков в разговоре с «Известиями» заявил о том, что в России необходимо включить все банки в «белые списки», в том числе и небольшие.

Аксаков планирует обратиться в Министерство цифрового развития (Минцифры) с предложением активизировать работу в данном направлении, потому что с учетом геополитической ситуации в мире, решения в этой сфере должны приниматься оперативнее.

До этого Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов на время ограничений.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета.