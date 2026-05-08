В Херсонской области при ударе ВСУ погибли мужчина и ребенок

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Губернатор Херсонской области сообщил, что в регионе при атаке ВСУ погибли два мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом он написал в МАХ.

В публикации говорится, что в результате удара по Каирам Горностаевского округа погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ.

«К несчастью, спасти девочку не удалось. Она скончалась в реанимации от большой потери крови», — сообщил губернатор.

Сальдо также отметил, что преступление не останется без ответа.

