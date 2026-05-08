Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:04, 8 мая 2026Бывший СССР

В Херсонской области при ударе ВСУ погибли мужчина и ребенок

В Херсонской области при ударе ВСУ погибла 15-летняя девочка
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Владимир Сальдо / MAX

Губернатор Херсонской области сообщил, что в регионе при атаке ВСУ погибли два мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом он написал в МАХ.

В публикации говорится, что в результате удара по Каирам Горностаевского округа погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ.

«К несчастью, спасти девочку не удалось. Она скончалась в реанимации от большой потери крови», — сообщил губернатор.

Сальдо также отметил, что преступление не останется без ответа.

Ранее военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале сообщил о погибших в результате взрывов в Харькове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok