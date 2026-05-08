Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 8 мая 2026Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу после заявления Минобороны России

В Киеве началась воздушная тревога из-за угрозы баллистики после заявления МО РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве началась воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы баллистики», — написали журналисты.

Через 9 минут тревогу в украинской столице отменили, сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE».

Воздушная тревога в Киеве началась почти сразу после заявления Минобороны (МО) России о нарушении Украиной перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет в период с полуночи, 8 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли детали ответного удара на нарушения ВСУ режима прекращения огня

    В США сделали неутешительный вывод об открытии Ормузского пролива

    Москву накрыла холодная волна

    Аэропорт Москвы вернулся к работе после вводившихся ограничений

    Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

    У женщины появился ребенок от покойного жениха спустя три года после его смерти

    56-летняя Дженнифер Лопес в обнаженном виде раскрыла секреты красоты

    Зеленский выступил с необычным заявлением по случаю Дня Победы

    Пользователей наушников предупредили об ударах током

    Экс-министр природы российского региона заплатит 28 миллионов рублей за необычные взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok