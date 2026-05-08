В Кремле назвали планирующих посетить парад Победы лидеров постсоветских стран

Ушаков: Парад Победы посетят лидеры Казахстана и Узбекистана Токаев и Мирзиеев

Парад Победы в Москве в честь праздника 9 Мая посетят лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Планирующих посетить торжественные мероприятия лидеров назвал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Хотел бы с большим удовольствием сообщить вам, что в Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств. А именно: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев», — заявил помощник российского лидера.

Он добавил, что главы государств примут совместное участие во всех торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником 9 Мая лидерам 10 постсоветских стран, в том числе и Мирзиееву. Российский лидер также обратился по случаю праздника к народам Молдавии и Грузии.