В Кремле рассказали о включении отца Путина в состав виртуального «Бессмертного полка»

Песков: Отец Путина вошел в состав виртуального «Бессмертного полка» в пандемию

Отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин — вошел в состав виртуального «Бессмертного полка» в период пандемии, и по сей день включен в этот список. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства, в 2026 году акция «Бессмертный полк» пройдет частично в онлайн-формате. В более чем 30 регионах России мероприятие состоится в очном формате.

«Владимир Спиридонович Путин был включен [в состав виртуального «Бессмертного полка»] еще в годы пандемии, когда этот сайт создавался», — пояснил Песков.

Ранее в Министерстве обороны раскрыли детали проведения парада Победы в Москве. Сообщалось, что колонна военной техники в параде участвовать не будет. Также говорилось, что в связи с оперативной обстановкой на мероприятии не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы. При этом стало известно, что участники СВО пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной Площади.