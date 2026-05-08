Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:29, 8 мая 2026Бывший СССР

В Раде заявили о геноциде украинцев

Нардеп Дмитрук: Власть ведет геноцид украинцев, прикрываясь мобилизацией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинская власть ведет открытый геноцид украинцев, прикрываясь мобилизацией на фоне завоза в страну мигрантов. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Парламентарий опубликовал кадры мобилизации мужчины в присутствии жены и малолетнего ребенка. На видео слышно, как мальчик кричит «папа», пока сотрудники военкомата валят его отца на землю.

«Убийство украинцев на фоне любезных приглашений мигрантов. Это называется геноцид!» — прокомментировал видео нардеп.

Ранее в Виннице сотрудники территориального центра комплектования сломали руку 17-летнему подростку при мобилизации его отца. Сотрудники военкомата напали на подростка во время конфликта с его отцом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok