В России назвали конфликт на Ближнем Востоке новой формой гегемонизма

Делягин охарактеризовал конфликт на Ближнем Востоке как новую форму гегемонизма

Происходящее на Ближнем и Среднем Востоке является новой формой гегемонизма, а не попыткой уничтожить Иран. Об этом заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. Его слова приводит «Царьград».

По его словам, окружение президента США Дональда Трампа заявляло о желании превратить Соединенные Штаты в энергетическую сверхдержаву.

«Теперь мы видим разрушение поставок из прежнего энергетического сердца мира, из Персидского залива, — это и есть движение к превращению Америки в единственного глобального поставщика энергоресурсов. Это новая форма гегемонизма», — указал Делягин.

Экономист напомнил, что на мировом рынке всегда складываются монополии. В ситуации же, когда монополия имеет политическую власть и начинает диктовать государствам свою волю, не оказывается возможности для возникновения конкуренции в глобальном масштабе.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть перешли к росту после обмена ударами между Ираном и США на фоне опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость эталонного сырья североморской марки Brent увеличилась более чем на один процент и превысила 100 долларов за баррель.