08:24, 8 мая 2026Мир

В России высказались о налаживании отношений с США

Дарчиев: Основания для оптимизма в вопросе налаживания отношений РФ и США есть
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев во время торжественного приема по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне поделился своим мнением по поводу налаживания отношений с Соединенными Штатами Америки (США). Об этом пишет ТАСС.

Дарчиев отметил, что лично он всегда настроен оптимистично, в том числе и исходя из его профессии. И даже, несмотря на то, что все идет очень трудно, основания для оптимизма в вопросе отношений России и США есть.

«Я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то правильную траекторию. Для этого надо восстановить нормальность в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул Дарчиев.

Александр Дарчиев ранее заявил о том, что отношение США ко Дню Победы после прихода в Белый Дом Дональда Трампа кардинально изменилось.

