11:47, 8 мая 2026Интернет и СМИЭксклюзив

В Союзе журналистов России сообщили об исключении из Международной федерации

Алена Шевченко
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил об исключении Союза из Международная федерация журналистов (IFJ). Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это так. Еще когда мы создали наши отделения в четырех новых регионах России, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, было принято решение в Брюсселе заморозить наше членство. Потому что исключить мог только Конгресс», — сообщил Соловьев.

Глава СЖР добавил, что Союз был приглашен на столетний конгресс Международной федерации журналистов, который проходил в Париже, но делегацией было принято решение отказаться от его посещения.

«Мы разъяснили нашу позицию. Разослали всем участникам Конгресса документ, в котором подробно разъяснили, как руководство Международной федерации нарушает собственные же уставные документы», — рассказал Соловьев.

Вчера во время съезда стало известно, что принято решение об исключении Союза журналистов России из этой международной организации

Владимир Соловьев председатель Союза журналистов России (СЖР)

В марте Союз журналистов России заявил, что выразил решительный протест из-за санкций, введенных Евросоюзом против восьми российских СМИ. Там назвали решение направленным на «тотальное подавление альтернативных точек зрения в информационном пространстве», назвав это грубым нарушением принципов свободы слова, провозглашенных в международных документах, среди которых упомянули Всеобщую декларацию прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, Парижскую хартию для новой Европы и многие другие документы.

