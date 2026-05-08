10:57, 8 мая 2026Мир

В США начали поиски возможных носителей смертельного вируса

NYP: Калифорния разыскивает более 20 пассажиров MV Hondius из-за хантавируса
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Danilson Sequeira / Reuters

Власти американского штата Калифорния начали поиски более двух десятков пассажиров круизного лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса на борту. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«По данным властей, спустя почти две недели после первого летального случая на борту лайнера более двух десятков пассажиров покинули судно еще до того, как были установлены их контакты», — сказано в сообщении.

При этом у пассажиров, с которыми медикам уже удалось связаться, симптомов заболевания не выявили.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение хантавируса среди пассажиров MV Hondius в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. По его мнению, риски для остальных стран мира невысоки.

