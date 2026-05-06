Глава ВОЗ сравнил распространение хантавируса с пандемией коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус: Вспышка хантавируса не похожа на пандемию коронавируса

Распространение хантавируса среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает турецкая газета Daily Sabah.

По его мнению, риски для остального мира низкие. Глава ВОЗ также подчеркнул, что на данный момент не видит необходимости в созыве заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, посвященного ситуации с хантавирусом. Вместе с тем Гебрейесус отметил, что организацией были предприняты все возможные меры для реагирования, в том числе для обеспечения эвакуации трех человек с лайнера.

Ранее стало известно о вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане. Уточнялось, что около 150 пассажиров оказались в затруднительном положении у побережья Кабо-Верде после того, как на судне произошла вспышка смертельного вируса. Его жертвами уже стали три человека.