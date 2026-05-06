Глава ВОЗ сравнил распространение хантавируса с пандемией коронавируса

23:24, 6 мая 2026

Глава ВОЗ Гебрейесус: Вспышка хантавируса не похожа на пандемию коронавируса
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elton Monteiro / XinHua / Global Look Press

Распространение хантавируса среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает турецкая газета Daily Sabah.

По его мнению, риски для остального мира низкие. Глава ВОЗ также подчеркнул, что на данный момент не видит необходимости в созыве заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, посвященного ситуации с хантавирусом. Вместе с тем Гебрейесус отметил, что организацией были предприняты все возможные меры для реагирования, в том числе для обеспечения эвакуации трех человек с лайнера.

Ранее стало известно о вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане. Уточнялось, что около 150 пассажиров оказались в затруднительном положении у побережья Кабо-Верде после того, как на судне произошла вспышка смертельного вируса. Его жертвами уже стали три человека.

