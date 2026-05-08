19FortyFive: Конфликт на Ближнем Востоке дал России преимущество на фронте

Конфликт на Ближнем Востоке дал Вооруженным силам России преимущество на фронте в зоне специальной военной операции, пишет 19FortyFive.

В статье говорится, что конфликт с Ираном дал России не только преимущество на фронте, но и создал период, в течение которого Вашингтон был заинтересован в сотрудничестве с Москвой больше, чем Москва — в отношениях с США.

«В итоге Россия стала незаменимым партнером без каких-либо уступок в конфликте на Украине», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить боевые действия против Ирана уже на этой неделе, если дипломатический тупик сохранится. До этого президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.