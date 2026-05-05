Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 5 мая 2026Мир

Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

Axios: Трамп может отдать приказ возобновить атаки против Ирана на этой неделе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп может приказать возобновить боевые действия против Ирана уже на этой неделе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Некоторые американские и израильские официальные лица полагают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны уже на этой неделе, если дипломатический тупик сохранится», — передает портал.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга заявил, что режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать, несмотря на американскую операцию в Ормузском проливе.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возложу цветы к могиле неизвестного солдата». Фицо приедет в Москву 9 мая. С чем связано это решение?

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Илон Маск репостнул цитату из романа Достоевского

    Покалеченная в Дубае украинская модель дала первое интервью западным СМИ. Что нового она рассказала о скандальной вечеринке?

    Появились подробности об освобождении двух россиянок в Мьянме

    Россиянам назвали самые подешевевшие в апреле машины

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за звездопадом

    Хейтера Валиевой обвинили в «травле и издевательствах» и выгнали из фигурного катания

    Трамп увидел выгоду в конфликте с Ираном

    Привычную ягоду связали с укреплением иммунной системы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok