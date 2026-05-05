Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп может приказать возобновить боевые действия против Ирана уже на этой неделе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Некоторые американские и израильские официальные лица полагают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны уже на этой неделе, если дипломатический тупик сохранится», — передает портал.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга заявил, что режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать, несмотря на американскую операцию в Ормузском проливе.
27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.