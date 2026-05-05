Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

Axios: Трамп может отдать приказ возобновить атаки против Ирана на этой неделе

Президент США Дональд Трамп может приказать возобновить боевые действия против Ирана уже на этой неделе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Некоторые американские и израильские официальные лица полагают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны уже на этой неделе, если дипломатический тупик сохранится», — передает портал.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга заявил, что режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать, несмотря на американскую операцию в Ормузском проливе.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.