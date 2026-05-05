Шеф Пентагона оценил состояние перемирия с Ираном

Хегсет: США считают, что режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать

США считают, что режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать, несмотря на американскую операцию в Ормузском проливе. Состояние перемирия оценил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Нет, прекращение огня не завершено. Это, в конечном счете, отдельный, другой проект», — сказал он.

По его словам, США призывают Иран быть осторожными с действиями, предпринимать их ниже порога нарушения режима прекращения огня.

Ранее Хегсет заверил, что американская блокада Ормузского пролива остается в силе. Он подчеркнул, что сотни кораблей в Персидском заливе выстраиваются в очередь для прохождения через пролив.