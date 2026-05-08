Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

Трое канадцев вернулись в страну и изолировались из-за хантавируса

Трое граждан Канады вернулись на родину и добровольно изолировались после вспышки смертельно опасного хантавируса. Об этом в пятницу сообщает телеканал CBC со ссылкой на федеральные власти.

По информации канала, два человека сошли с круизного лайнера MV Hondius на острове Святой Елены еще две недели назад. Третий пассажир летел с ними на одном самолете в Канаду. Министр иностранных дел Анита Ананд заявила, что у всех троих нет симптомов заражения, а риск передачи вируса оценивается как низкий.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском судне. Три человека скончались. Канадское консульство направило сотрудников на Канарские острова для встречи с четырьмя соотечественниками, которые остаются на борту лайнера.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение хантавируса среди пассажиров MV Hondius в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. По его мнению, риски для остальных стран мира невысоки.