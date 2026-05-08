Военный раскрыл особенность ответных ударов России во время перемирия

Военный Матвийчук объяснил, что во время перемирия ВС РФ первыми не атакуют

Во время объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия Вооруженные силы России (ВС РФ) первыми не атакуют, а только отвечают на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Такую особенность ударов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

При этом военный отметил, что Украина на прекращение огня не пошла. Перемирие однобокое, выражено только в распоряжении Путина приостановить огонь, добавил он.

«Но это не значит, что наши войска сидят и ждут 10 числа. Нет. Мы находимся в полной боевой готовности. На любой выстрел мы отвечаем. Но первыми мы не стреляем. Наступательных действий сегодня нет. Мы в статике. Это все сделано для того, чтобы почтить память наших дедов, великую память победы», — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с момента объявления Россией перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня более полутора тысяч раз. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Украины. Ответные удары наносились по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска БПЛА.

Перемирие вступило в силу в полночь 8 мая.