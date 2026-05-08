13:35, 8 мая 2026

Военный раскрыл особенность ответных ударов России во время перемирия

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Во время объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия Вооруженные силы России (ВС РФ) первыми не атакуют, а только отвечают на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Такую особенность ударов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

При этом военный отметил, что Украина на прекращение огня не пошла. Перемирие однобокое, выражено только в распоряжении Путина приостановить огонь, добавил он.

«Но это не значит, что наши войска сидят и ждут 10 числа. Нет. Мы находимся в полной боевой готовности. На любой выстрел мы отвечаем. Но первыми мы не стреляем. Наступательных действий сегодня нет. Мы в статике. Это все сделано для того, чтобы почтить память наших дедов, великую память победы», — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с момента объявления Россией перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня более полутора тысяч раз. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Украины. Ответные удары наносились по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска БПЛА.

Перемирие вступило в силу в полночь 8 мая.

