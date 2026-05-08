11:04, 8 мая 2026

Японский производитель игровых консолей увеличил прибыль и решил поднять цены

Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo в 2026 финансовом году резко увеличил прибыль. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает «Интерфакс».

К 31 марта чистая прибыль компании выросла с 278,8 до 424,1 миллиарда иен (2,7 миллиарда долларов). При этом операционная прибыль увеличилась более чем на четверть (плюс 27,5 процента), до 360,1 миллиарда иен, а выручка выросла вдвое, с 1,16 до 2,31 триллиона иен.

За год компания продала 19,86 миллиона игровых консолей, однако несмотря на это, дала слабый прогноз на текущий финансовый год из-за роста цен на фоне подорожавших чипов памяти. Поэтому Nintendo решила повысить цены на Switch 2 на долларов 50 с 1 сентября, до 499,99 доллара. В Японии цены вырастут с 25 мая, с 49,98 до 59,980 тысячи иен.

Компания пересмотрела прогнозы, и в новом финансовом году ее чистая прибыль снизится более чем на четверть (минус 27 процентов, до 310 миллиардов иен, операционная прибыль вырастет на 2,7 процента, и достигнет 370 миллиардов иен, а выручка сократится на 11,4 процента, до 2,05 триллиона иен.

В феврале акции компании Nintendo упали на 11 процентов на фоне опасения инвесторов по поводу продаж флагманской игровой консоли этой компании — Switch 2. Как заявил аналитик Атул Гоял, результаты хорошие, Switch 2 бьет рекорды, но отличными такие итоги назвать нельзя. Предполагается также, что новой игровой системе не хватает громких проектов, способных стимулировать спрос.

