07:58, 8 мая 2026

Загадочный аккаунт в X предсказал ковид и хантавирус и пропал

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Загадочный аккаунт в X с ником Soothsayer (дословный перевод — «говорящий правду») предсказал окончание пандемии ковида и дату появления хантавируса на Земле. После этого он пропал, его автор больше не выходил на связь, обратил внимание Telegram-канал Insider UA.

Аккаунт был зарегистрирован в июне 2022 года, в профиле указана профессия «астролог», а в описании — reads the future («читает будущее»). На него подписались более 40 тысяч человек.

11 июня 2022 года пользователь Soothsayer выпустил публикацию: «2023 — конец коронавируса, 2026 — хантавирус».

Вспышка редкого, но опасного заболевания — хантавируса — произошла на круизном лайнере MV Hondius, который в апреле 2026 года путешествовал по Атлантике. Ученые знают о большом количестве хантавирусов, но лишь немногие из них провоцируют тяжелые заболевания у людей и нарушают работу внутренних органов.

