Захарова: Ненависть некоторых европейцев к 9 Мая проплачена

Ненависть некоторых жителей и политиков стран Европы к празднованию Дня Победы 9 мая проплачена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова обратила внимание на то, что у ряда европейцев наблюдается «неприятие российской активности» вокруг празднования 9 Мая и организации мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне.

«Откуда такая ненависть берется? Конечно, она проплаченная. Многим просто платят за проявление этой ненависти», — подчеркнула дипломат.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что, если бы СССР дал Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 Мая отмечали как День Победы.

