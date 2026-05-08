Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 8 мая 2026Мир

Захарова назвала причину ненависти европейцев к 9 Мая

Захарова: Ненависть некоторых европейцев к 9 Мая проплачена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Ненависть некоторых жителей и политиков стран Европы к празднованию Дня Победы 9 мая проплачена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова обратила внимание на то, что у ряда европейцев наблюдается «неприятие российской активности» вокруг празднования 9 Мая и организации мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне.

«Откуда такая ненависть берется? Конечно, она проплаченная. Многим просто платят за проявление этой ненависти», — подчеркнула дипломат.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что, если бы СССР дал Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 Мая отмечали как День Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    В зоне СВО заметили «Герберу» с «мини-камикадзе»

    Ушедший из России автогигант заявил о миллиардных убытках

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok