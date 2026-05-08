05:15, 8 мая 2026

В США неожиданно согласились с Россией

Аналитик Хо: Расчеты России в отношении конфликта США и Ирана оправдались
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россия рассчитывала, что конфликт Вашингтона и Тегерана не продлится долго, и эти расчеты оправдались. Неожиданное согласие с прогнозами Москвы по поводу войны в Персидском заливе выразил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо на YouTube-канале.

«Наверняка они поняли, что США не смогут поддерживать такую войну дольше нескольких недель, а потом <…> уже не смогут заставить Иран капитулировать», — признал аналитик.

По его словам, РФ, вероятно, верно оценила происходящее и обеспечила Ирану дипломатическую и политическую поддежку. «А теперь русские получили повышение цен на нефть и все, что с этим связано», — заключил Хо.

