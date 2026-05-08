Здание в российском городе решили прикрыть Сталиным

14:49, 8 мая 2026

Здание в Екатеринбурге решили спасти от сноса плакатом со Сталиным
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Владелец павильона в центре Екатеринбурга открыл в нем центр реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и повесил плакат с Иосифом Сталиным, чтобы спасти здание от сноса. Об этом сообщает «Подъем».

Зданием владеет предприниматель Анатолий Лушников. Член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев рассказал, что в 90-х годах было выдано разрешение на установку временного объекта, павильона «Цветы от Аллы». Впоследствии там появилось капитальное строение. Тем самым было нарушено условие использования земельного участка.

Осенью прошлого года в здании располагался бар «Хата», откуда велись треш-стримы. Заведение закрыли, а в администрации Екатеринбурга сообщили о планах сноса незаконной постройки. По словам представителей администрации, бизнесмен «проявляет чудеса изобретательности», пытаясь спасти здание. «Кого он там будет реабилитировать, никто не знает. Эту инициативу, насколько известно, не поддержала ни одна из ветеранских организаций. Последняя идея — это повесил плакат со Сталиным», — рассказали там.

В мэрии добавили, что после сноса, который планируется осенью 2026 года, на месте павильона будет парковая территория.

Сам же предприниматель, по словам Чукреева, занимается арендой площадей у города и сдачей их в субаренду «что по идее запрещено». Также мужчина не платил за аренду и сдавал помещения под разные виды деятельности, в том числе незаконные, рассказал член Общественной палаты.

Ранее стало известно о планах установить памятник советскому лидеру Иосифу Сталину в Абакане.

