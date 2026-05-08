РИА Новости: Зеленский уже 7 лет не сообщает о посещении могилы деда-ветерана

Украинский лидер Владимир Зеленский уже семь лет не сообщает, посещал ли он могилу своего деда-ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Семена Ивановича Зеленского. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа заявлений политика.

Отмечается, что 9 мая 2019 года Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил о посещении могилы своего деда в Кривом Роге. Также политик опубликовал фото возложения цветов, а в беседе с украинскими СМИ призвал быть благодарным ветеранам каждый день.

При этом в период с 2020 по 2025 годы Зеленский уже не сообщал о посещении могилы родственника ни в День Победы, ни в другие даты.

Ранее член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров заявил, что Зеленский в преддверии Дня Победы может сбежать из Киева.