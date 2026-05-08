16:51, 8 мая 2026

Зуб мамонта весом четыре килограмма передали в музей российского региона

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia

Остаток вымершего животного, которому около 10 тысяч лет, передали в музей российского региона. Об этом пишет Telegram-канал UTV.

Речь идет о четырехкилограммовом зубе мамонта, который, по предположениям сотрудников Национального музея Башкирии, сохранился благодаря попаданию в воду или болото.

Известно, что редкий экспонат, принадлежащий шерстистому мамонту, обнаружил один из первых мастеров спорта СССР по автоспорту Александр Галин. Животное обитало на территории Башкирии, Сибири, Ямала и Чукотки.

«Взрослые самцы достигали высоты от 2,8 до 3,5 метра, что ненамного больше современных азиатских слонов. Зато мамонты были массивнее современных слонов: могли весить до восьми тонн», — рассказали сотрудники Нацмузея республики.

Ранее в мае археолог объяснил загадку найденных на юге России вытянутых черепов. Он предположил, что необычные останки могли принадлежать представителям племени сарматов, проживавших на территории Кавказа.

