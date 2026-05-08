Звезду популярного реалити-шоу нашли без признаков жизни на курорте

18:50, 8 мая 2026

Бывшего участника шоу The Only Way Is Essex Холла нашли без признаков жизни
Маргарита Щигарева
Фото: Isaac Buj / Europa Press via Getty Images

Бывшего участника популярного британского реалити-шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс», TOWIE) Джейка Холла нашли без признаков жизни на испанской Майорке. Об этом пишет The Guardian.

Холл находился на курорте на арендованной вилле с другими людьми. В семь утра к зданию вызвали полицию. Прибывшие офицеры обнаружили звезду реалити-шоу без признаков жизни с ранами на голове, полученными от осколков стекла.

Полицейские опросили людей, находившихся с бывшим участником телепроекта, но никого не задержали. Рассматривается версия о несчастном случае: по предварительным данным, Холл мог разбить голову о стеклянную дверь.

Звезде реалити-шоу было 35 лет. По информации издания, он отдыхал на Майорке вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что не стало другого участника TOWIE — Джордана Райта. Его обнаружили лежащим в канале в Таиланде.

