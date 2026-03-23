11:20, 23 марта 2026

Звезду реалити-шоу нашли без признаков жизни в канале

Звезду шоу TOWIE Райта нашли без признаков жизни в канале в Таиланде
Маргарита Щигарева
Фото: @jordanwright

Звезду популярного британского реалити-шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс», TOWIE) Джордана Райта нашли без признаков жизни в канале в Таиланде. Об этом пишет Metro.

Райта обнаружил работник стройки, которая находилась рядом с каналом. Звезда проекта лежала в воде лицом вниз. Уточняется, что неподалеку от стройки находится отель, в котором Райт жил.

В тайской полиции заявили, что обстоятельства, связанные со случившимся, им пока неясны. «Возможно, что тут замешаны другие люди», — сообщили правоохранители.

В ведомстве также показали видео с камер наблюдения, снятые незадолго до смерти Райта. На нем видно, что участник реалити-шоу убегал и оглядывался, как будто его кто-то преследовал.

Ранее сообщалось, что звезду скандального американского реалити-шоу «19 детей, и это не предел» (19 Kids and Counting) Джозефа Даггера задержали за домогательства к ребенку. Ему предъявили обвинения в развратных действиях и непристойном поведении.

    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Объявлены цены на маломощный седан Geely в России

    Китай выступил с предупреждением об Иране

    Самолет на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту и попал на видео

    Раскрыты детали атаки ВСУ на один из крупнейших нефтеналивных портов России

    Заблокированный Ормузский пролив удалось преодолеть «зомби-танкеру»

    Определена идеальная для долгих отношений разница в возрасте

    Названы бенефициары отключения интернета в центре Москвы

    Появились подробности о пребывании критиковавшего СВО юриста в психбольнице

    Иран уничтожил американскую систему Patriot на авиабазе США в Бахрейне

    Все новости
