Звезду реалити-шоу нашли без признаков жизни в канале

Звезду шоу TOWIE Райта нашли без признаков жизни в канале в Таиланде

Звезду популярного британского реалити-шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс», TOWIE) Джордана Райта нашли без признаков жизни в канале в Таиланде. Об этом пишет Metro.

Райта обнаружил работник стройки, которая находилась рядом с каналом. Звезда проекта лежала в воде лицом вниз. Уточняется, что неподалеку от стройки находится отель, в котором Райт жил.

В тайской полиции заявили, что обстоятельства, связанные со случившимся, им пока неясны. «Возможно, что тут замешаны другие люди», — сообщили правоохранители.

В ведомстве также показали видео с камер наблюдения, снятые незадолго до смерти Райта. На нем видно, что участник реалити-шоу убегал и оглядывался, как будто его кто-то преследовал.

Ранее сообщалось, что звезду скандального американского реалити-шоу «19 детей, и это не предел» (19 Kids and Counting) Джозефа Даггера задержали за домогательства к ребенку. Ему предъявили обвинения в развратных действиях и непристойном поведении.