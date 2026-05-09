9 мая в России празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. В Армении, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и многих других странах также отмечают эту знаменательную дату. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 9 мая и кто из знаменитостей празднует день рождения.
Праздники в России
День Победы
9 Мая 2026 года жители России отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в честь праздника на Красной площади проходит масштабный Парад Победы. По всей России люди возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата. Поздравления принимают ветераны боевых действий, а в честь погибших солдат проходит акция «Бессмертный полк».
Завершится праздник традиционным фейерверком. Самые яркие и продолжительные салюты обычно запускают в нескольких точках в Москве.
День Победы 9 мая также отмечают в Армении, Республике Беларусь, Казахстане, Молдове, Азербайджане, Израиле, Сербии, Узбекистане, Таджикистане и других странах
Праздники в мире
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны
С 2004 года 8 и 9 мая по инициативе ООН проходят Дни памяти и примирения, посвященные жертвам Второй мировой войны. Несмотря на то что страны-члены ООН могут отмечать День Победы в разные даты, эта инициатива призвана объединить людей по всему миру, чтобы вместе почтить память пострадавших во время одной из самых кровопролитных войн за всю историю человечества.
День Европы
9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил объединить промышленность страны с предприятиями Западной Германии. В результате было создано Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), позднее преобразованное в Евросоюз.
Интересно, что существует еще один День Европы, который отмечают 5 мая. Его учредил Совет Европы, в честь даты основания организации — 5 мая 1949 года.
Какие еще праздники отмечают в мире 9 мая
- День уличных музыкантов;
- День памяти потерянного носка;
- День памяти и почести в Узбекистане;
- День мускатного вина в США.
Какой церковный праздник 9 мая
День памяти священномученика Василия Амасийского
Святой Василий жил в IV веке в городе Амасии (ныне Амасья, Турция — прим. «Ленты.ру»). Он активно поддерживал христиан, которые подвергались гонениям со стороны язычников. За помощь нуждающимся и преследуемым Василия схватили стражники императора Ликиния. Епископ отказался предать свою веру, за что был казнен. Тело его бросили в море, но верующие смогли достать его и захоронить в христианском храме в Амасии.
День памяти святителя Стефана Великопермского
Епископ Великопермский Стефан жил в XIV веке. С детства служил в церкви, и как гласит предание, всего за год научился читать Священное писание.
Позже он стал монахом и начал миссионерскую деятельность. Стефан занимался просветительском зырян, создал для них письменный алфавит и перевел церковные книги. Усилиями епископа многие представители этого народа приняли христианскую веру, отказавшись от язычества. Также Стефан построил множество церквей на Пермской земле.
Какие еще церковные события отмечают 9 мая
- День поминовения усопших воинов;
- День памяти праведной Глафиры девы;
- День памяти преподобного Иоанникия Девиченского;
- День памяти священномученика Иоанна Панкова.
Приметы на 9 мая
- Если 9 мая кукушка кричит, как будто лягушка квакает, то скоро будут дожди.
- Если в этот день много утренней росы, то будет богатый урожай огурцов.
- Если дует сильный ветер, стоит ждать неприятностей.
- Если 9 мая возле дома много ласточек, то в семье будет взаимопонимание.
Кто родился 9 мая
Федор Бондарчук (59 лет)
Режиссер, актер, продюсер Федор Бондарчук родился 9 мая 1967 года. Самые известные его работы: «9 рота», «Сталинград», «Притяжение», «Обитаемый остров» и многие другие. Лауреат премий «Золотой орел», ТЭФФИ, «Золотой Овен».
Дейв Гаан (64 года)
Дейв Гаан (настоящее имя — Дэвид Колкотт) наиболее известен как вокалист группы Depeche Mode. Является членом музыкального коллектива с момента основания в 1980 году. Помимо работы в группе выпускал и сольные альбомы.
В 2007 году Дейв Гаан занял 73-ю строчку в рейтинге «100 величайших исполнителей» и 27-е место в топ-100 величайших фронтменов, по версии британского музыкального журнала Q.
Кто еще родился 9 мая
- Билли Джоэл (77 лет) — американский автор-исполнитель;
- Булат Окуджава (1924-1997) — советский и российский поэт-бард;
- Розарио Доусон (47 лет) — американская актриса и певица;
- Инна Гулая (1940-1990) — советская актриса;
- Джеймс Брукс (86 лет) — американский кинорежиссер.