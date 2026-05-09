Кремль объявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Ушаков: В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза

В трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине взята пауза. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза», — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что договоренностей о следующем раунде встреч на данный момент не достигнуто. По словам помощника российского лидера, украинская сторона знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров был успешным.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов играть роль посредника между Россией и Украиной при условии прогресса в мирном процессе. Он отметил, что в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по украинскому урегулированию «по ряду причин».