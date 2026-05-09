Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 9 мая 2026Мир

Кремль объявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Ушаков: В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине взята пауза. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза», — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что договоренностей о следующем раунде встреч на данный момент не достигнуто. По словам помощника российского лидера, украинская сторона знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров был успешным.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов играть роль посредника между Россией и Украиной при условии прогресса в мирном процессе. Он отметил, что в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по украинскому урегулированию «по ряду причин».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Победа всегда была и будет за нами!» На Красной площади состоялся парад Победы. Путин выступил с торжественной речью

    Минтранс заявил о нормализации полетов на юге

    Нарколог предупредил россиян об опасном самообмане

    В Кремле заявили об активизации контактов России и США

    Путин пошутил о долгом перелете Фицо на парад Победы в Москву

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    Водителям назвали критические ошибки при перевозке одного типа груза

    Орбан покинет пост премьер-министра

    Кремль объявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

    Акции «Бессмертный полк» пройдут в двух европейских городах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok