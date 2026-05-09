Лукашенко сказал кое-что за Путина

Лукашенко заявил Путину, что уже сказал кое-что за него журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому коллеге Владимиру Путину во время торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что уже сказал «кое-что» за него журналистам. Видео разговора политиков опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас», — сказал белорусский лидер.

На видео запечатлен момент личного контакта Путина и Лукашенко после общения белорусского президента с журналистами. На кадрах видно, что президент России улыбнулся после слов Лукашенко, однако его ответная реплика не попала на видео.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы и назвал память о Великой Отечественной войне основой союза с Россией. По мнению президента Белоруссии, по этой причине Союзное государство должно преодолеть современный кризис безопасности в мире.