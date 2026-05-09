Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:31, 9 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко сказал кое-что за Путина

Лукашенко заявил Путину, что уже сказал кое-что за него журналистам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому коллеге Владимиру Путину во время торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что уже сказал «кое-что» за него журналистам. Видео разговора политиков опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас», — сказал белорусский лидер.

На видео запечатлен момент личного контакта Путина и Лукашенко после общения белорусского президента с журналистами. На кадрах видно, что президент России улыбнулся после слов Лукашенко, однако его ответная реплика не попала на видео.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы и назвал память о Великой Отечественной войне основой союза с Россией. По мнению президента Белоруссии, по этой причине Союзное государство должно преодолеть современный кризис безопасности в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

    Лукашенко сказал кое-что за Путина

    Россиянка описала отель Египта за 200 тысяч рублей в неделю фразой «интерьер потертый»

    Россиянин решил проехать из Таиланда в Россию на велосипеде

    В Польше высмеяли Зеленского из-за указа о параде в Москве

    На Западе увидели серьезное предупреждение в речи Путина на параде Победы

    В Кремле прокомментировали слова Трампа о продлении перемирия

    Фицо увидел «железный занавес» в Европе

    Телеведущий из Италии раскрыл впечатления от Дня Победы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok