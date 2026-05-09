17:55, 9 мая 2026Интернет и СМИ

Макдональд обвинил фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом

Макдональд раскритиковал главу ЕК за умалчивание роли СССР в победе над нацизмом
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Марк Марков-Гринберг / РИА Новости

Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в котором она не упомянула роль СССР в установлении мира в Европе после победы над нацизмом. Об этом он написал в соцсети Х.

Журналист отметил, что брюссельские бюрократы превращают 9 Мая в своего рода бескровный праздник в LinkedIn, посвященный их версии «европейских ценностей». При этом, по словам Макдональда, замалчивается тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в современной Германии есть политики, сохраняющие «здравость ума» и помнящие о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом.

