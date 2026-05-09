12:57, 9 мая 2026Мир

Песков: Хочется надеяться, что в ФРГ есть политики, сохраняющие здравость ума
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в современной Германии есть политики, сохраняющие «здравость ума» и помнящие о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. С таким заявлением он выступил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков выразил сожаление, что в ФРГ к власти пришло поколение политиков, которые не заявляют открыто о важной роли СССР во Второй мировой войне. По его словам, это «Германию не красит».

«Хочется надеяться, что все-таки там есть те, кто сохраняет здравость ума, и те, кто готовы отдать должное истории, отдать должное подвигам тех, кто, кстати, вместе с германскими антифашистами спасал эту страну от "коричневой чумы"», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Германия встает на опасный путь, забывая о победителях нацизма и героях Великой Отечественной войны.

