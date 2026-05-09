Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 9 мая 2026Мир

Песков предупредил Германию о повторении опасного пути

Песков: Германия встает на опасный путь, забывая о победителях нацизма
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Германия встает на опасный путь, забывая о победителях нацизма и героях Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«На слишком опасный путь встает Германия. Не в первый раз», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков прокомментировал заявления властей Германии в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и отметил отсутствие упоминаний роли СССР в победе над нацизмом. По его мнению, это свидетельствует об истинном отношении нынешнего поколения немецких элит к России и победе над Третьим рейхом.

«Они даже не нашли в себе сил назвать Советский Союз. (...) Это Германию не красит», — добавил пресс-секретарь президента.

Песков также понадеялся, что в Германии остались политики, «сохраняющие здравость ума» и способные назвать вещи своими именами.

Ранее кандидат философских наук, старший научный сотрудник БФУ им. Канта Андрей Тесля описал в комментарии «Ленте.ру» будущее Дня Победы на постсоветском пространстве. По мнению философа, в этом процессе отражаются и более глубокие трансформации всего постсоветского пространства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участник Парада Победы 1945 года посмотрел парад на Красной площади вместе с Путиным

    Песков выразил надежду на наличие в Германии политиков в здравом уме

    В Волгограде открыли мемориал в честь юных защитников Сталинграда

    Планы Фицо обсудить с Путиным Украину раскрыли

    Роднина дала важный совет недовольным жизнью в провинции

    Иностранный лидер поздравил Россию с Днем Победы

    Песков предупредил Германию о повторении опасного пути

    В реке поймали осетра рекордных размеров

    Путин назвал сходство России и партнеров

    Мишустин напомнил о ценности мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok