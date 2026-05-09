Песков: Германия встает на опасный путь, забывая о победителях нацизма

Германия встает на опасный путь, забывая о победителях нацизма и героях Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«На слишком опасный путь встает Германия. Не в первый раз», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков прокомментировал заявления властей Германии в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и отметил отсутствие упоминаний роли СССР в победе над нацизмом. По его мнению, это свидетельствует об истинном отношении нынешнего поколения немецких элит к России и победе над Третьим рейхом.

«Они даже не нашли в себе сил назвать Советский Союз. (...) Это Германию не красит», — добавил пресс-секретарь президента.

Песков также понадеялся, что в Германии остались политики, «сохраняющие здравость ума» и способные назвать вещи своими именами.

