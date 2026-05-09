Министр обороны выехал на Красную площадь вместе с командующим парадом Победы

Белоусов выехал на Красную площадь вместе с командующим парадом Мордвичевым

Министр обороны России Андрей Белоусов выехал на Красную площадь вместе с командующим парадом Победы, главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) России, Героем России генерал-полковником Андреем Мордвичевым. Прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

Белоусов появился на Красной площади в строгом гражданском костюме и красном галстуке. Глава Минобороны поприветствовал принимающие участие в параде расчеты подразделений ВС России и доложил президенту России Владимиру Путину о готовности расчетов для участия в параде Победы.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказался о предстоящем параде Победы и предположил, что парад пройдет отлично.