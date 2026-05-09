Меркурис: Латвия стала соучастницей атак беспилотников на Россию

Латвия, разрешив украинским беспилотникам беспрепятственно пролетать над своей территорией в сторону России, стала соучастницей террористических атак. На это указал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Произошло нечто экстраординарное, потому что Латвия фактически признала, что разрешает БПЛА из Украины атаковать цели внутри России», — сказал аналитик. Он также назвал абсурдным заявления о том, что Рига якобы не сбивает беспилотники над своей территорией, так как они могут упасть и причинить там ущерб людям.

По мнению Меркуриса, Латвии следовало пожаловаться на Украину и выразить решительный протест украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и Киеву, и предпринять дипломатические шаги для прекращения этой практики, а то, что они этого не делают, лишь подтверждает степень их соучастия.

Ранее МИД Латвии выразил РФ протест из-за украинских дронов в Резекне.