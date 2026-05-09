На Западе увидели благоприятный момент для стремительного продвижения России на Украине

Макгрегор: Россия сейчас может стремительно продвинуться на Украине

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала увидел благоприятный момент для стремительного продвижения России на Украине.

Он отметил, что США не собираются помогать Европе, а европейским союзникам конфликт на Украине уже надоел, их правительства «балансируют на грани катастрофы».

«Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, <…> чтобы закончить конфликт раз и навсегда», — подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что сейчас Москва не делает этого, чтобы сохранить возможности для мирного урегулирования.

