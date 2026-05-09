07:28, 9 мая 2026Мир

На Западе увидели благоприятный момент для стремительного продвижения России на Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала увидел благоприятный момент для стремительного продвижения России на Украине.

Он отметил, что США не собираются помогать Европе, а европейским союзникам конфликт на Украине уже надоел, их правительства «балансируют на грани катастрофы».

«Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, <…> чтобы закончить конфликт раз и навсегда», — подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что сейчас Москва не делает этого, чтобы сохранить возможности для мирного урегулирования.

Ранее Макгрегор заявил, что кредит Евросоюза для Украины не поможет ей одержать победу над Россией.

