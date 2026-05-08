Песков не стал комментировать слова Трампа о продлении перемирия между Россией и Украиной

Песков: Ушаков даст разъяснения в связи с продлением перемирия с Украиной

Пресс-секретарь президента России предпочел не комментировать слова американского лидера Дональда Трампа о том, что перемирие между Россией и Украиной продлевается до 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты обратились к чиновнику с просьбой прокомментировать заявление президента США. «Подождите, позже даст брифинг мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков. Он даст разъяснения на этот счет», — сказал в ответ на это Песков.

Ранее Трамп сообщил о прекращении огня между Россией и Украиной с 9 по 11 мая. Кроме того, он заявил, что обратился к России и Украине с призывом обменять пленных «1000 на 1000».