Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 8 мая 2026Россия

Песков не стал комментировать слова Трампа о продлении перемирия между Россией и Украиной

Песков: Ушаков даст разъяснения в связи с продлением перемирия с Украиной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента России предпочел не комментировать слова американского лидера Дональда Трампа о том, что перемирие между Россией и Украиной продлевается до 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты обратились к чиновнику с просьбой прокомментировать заявление президента США. «Подождите, позже даст брифинг мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков. Он даст разъяснения на этот счет», — сказал в ответ на это Песков.

Ранее Трамп сообщил о прекращении огня между Россией и Украиной с 9 по 11 мая. Кроме того, он заявил, что обратился к России и Украине с призывом обменять пленных «1000 на 1000».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Песков высказался о передаче Путину послания от Зеленского

    Трампу надоел конфликт с Ираном

    Песков не стал комментировать слова Трампа о продлении перемирия между Россией и Украиной

    Зеленский высказался по поводу анонсированного Трампом трехдневного перемирия

    В Москве продлят закрытие нескольких станций метро

    Путин высказался об официальных приглашениях на празднование 9 Мая

    Путин встретился с Лукашенко в Кремле

    Самая стильная российская актриса опубликовала фото в купальнике с глубоким декольте

    Игроки французского футбольного клуба устроили погром на собственной базе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok