Песков высказался о желании США решить конфликт на Украине «чуть ли не за одну ночь»

20:48, 9 мая 2026Россия

Песков: США хотят урегулировать конфликт на Украине «чуть ли не за одну ночь»
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США хотят урегулировать конфликт на Украине быстро, однако это требует больших усилий. Об этом он высказался в беседе с телеканалом «Звезда».

«Америка хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны, потому что очень сложные переговоры, очень много деталей. Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это к сожалению не так, это требует больше усилий», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что новый обмен пленными с Украиной можно провести достаточно быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену военных.

