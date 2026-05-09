Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 9 мая 2026Мир

Планы Фицо обсудить с Путиным Украину раскрыли

Словацкий политик Гашпар: Фицо рассчитывает обсудить с Путиным Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне урегулирование конфликта на Украине. С таким предположением выступил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в комментарии РИА Новости.

«Думаю, что состоится небольшая дискуссия о конфликте на Украине», — заявил словацкий политик.

По мнению Гашпара, Фицо и Путин могут обсудить украинский конфликт после встречи словацкого премьера с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Политик добавил, что на повестке дня также стоят вопросы экономики, включая поставки российских энергоресурсов в Европу.

Ранее научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников объяснил нежелание премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить парад Победы во время своего визита в Москву. По его словам, словацкий лидер не хочет связывать свой визит с официальными мероприятиями из-за конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участник Парада Победы 1945 года посмотрел парад на Красной площади вместе с Путиным

    Песков выразил надежду на наличие в Германии политиков в здравом уме

    В Волгограде открыли мемориал в честь юных защитников Сталинграда

    Планы Фицо обсудить с Путиным Украину раскрыли

    Роднина дала важный совет недовольным жизнью в провинции

    Иностранный лидер поздравил Россию с Днем Победы

    Песков предупредил Германию о повторении опасного пути

    В реке поймали осетра рекордных размеров

    Путин назвал сходство России и партнеров

    Мишустин напомнил о ценности мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok