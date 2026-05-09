Планы Фицо обсудить с Путиным Украину раскрыли

Словацкий политик Гашпар: Фицо рассчитывает обсудить с Путиным Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне урегулирование конфликта на Украине. С таким предположением выступил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в комментарии РИА Новости.

«Думаю, что состоится небольшая дискуссия о конфликте на Украине», — заявил словацкий политик.

По мнению Гашпара, Фицо и Путин могут обсудить украинский конфликт после встречи словацкого премьера с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Политик добавил, что на повестке дня также стоят вопросы экономики, включая поставки российских энергоресурсов в Европу.

Ранее научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников объяснил нежелание премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить парад Победы во время своего визита в Москву. По его словам, словацкий лидер не хочет связывать свой визит с официальными мероприятиями из-за конфликта на Украине.