Пушилин допустил развал НАТО после завершения конфликта вокруг Ирана

Вскоре после завершения конфликта вокруг Ирана НАТО может развалиться. С таким прогнозом выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

По его словам, в отношениях стран — участниц Североатлантического альянса уже произошел надрыв, и после того, как конфликт на Ближнем Востоке будет завершен, нельзя будет просто сделать вид, что ничего не было. «Какие-то изменения будут. Причем изменения достаточно серьезные, если вы говорите о развале этого блока, я бы не исключал», — сказал чиновник.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что решение американского президента вывести войска из Германии и пересмотр размещения ракет Tomahawk говорят о «распаде НАТО».