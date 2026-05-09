06:26, 9 мая 2026Россия

Пушилин допустил развал НАТО после завершения конфликта вокруг Ирана

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Вскоре после завершения конфликта вокруг Ирана НАТО может развалиться. С таким прогнозом выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

По его словам, в отношениях стран — участниц Североатлантического альянса уже произошел надрыв, и после того, как конфликт на Ближнем Востоке будет завершен, нельзя будет просто сделать вид, что ничего не было. «Какие-то изменения будут. Причем изменения достаточно серьезные, если вы говорите о развале этого блока, я бы не исключал», — сказал чиновник.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что решение американского президента вывести войска из Германии и пересмотр размещения ракет Tomahawk говорят о «распаде НАТО».

