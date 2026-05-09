Путин назвал визит Мирзиеева в Москву знаком особых отношений

Путин назвал визит Мирзиеева на Парад Победы в Москву знаком особых отношений

Президент России Владимир Путин назвал визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы знаком особых отношений, передает РИА Новости.

Он отметил, что в современных условиях встреча даже по поводу праздничных мероприятий является проявлением не просто дружбы, а братского взаимодействия.

«То, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами будет присутствовать на военном параде на Красной площади — это особый знак», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что Путин проведет обед с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

