Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:28, 9 мая 2026Россия

Путин назвал визит Мирзиеева в Москву знаком особых отношений

Путин назвал визит Мирзиеева на Парад Победы в Москву знаком особых отношений
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы знаком особых отношений, передает РИА Новости.

Он отметил, что в современных условиях встреча даже по поводу праздничных мероприятий является проявлением не просто дружбы, а братского взаимодействия.

«То, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами будет присутствовать на военном параде на Красной площади — это особый знак», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что Путин проведет обед с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе увидели благоприятный момент для стремительного продвижения России на Украине

    В восьми российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв

    Путин назвал визит Мирзиеева в Москву знаком особых отношений

    Захарова заявила о единстве народа России в противостоянии угрозам Зеленского

    Россиян предупредили о мошеннических схемах вокруг капремонта

    Сборная Украины вышла в высший дивизион чемпионата мира по хоккею

    Риелтор сравнил выгоду при покупке и аренде жилья

    Раскрыты особенности Дня Победы в Армении

    Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok