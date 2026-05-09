Путин: Чем сильнее РФ, тем скорее Запад перестанет принижать вклад СССР в победу

Чем сильнее будет Россия, тем быстрее будут сходить на нет попытки принизить вклад СССР в победу над нацизмом, Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Ранее Путин высказался о жертвах русских солдат ради Европы. По его словам, бойцы Красной Армии стали воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности. Он добавил, что Россия всегда будет помнить решающий вклад советского народ в разгроме нацизма.

Путин также заявил, что подвиг героев Великой Отечественной войны вдохновляет участников специальной военной операции в составе Вооруженных сил России.