Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 9 мая 2026Мир

Путин выступил с обвинением в адрес ЕС и НАТО

Путин: ЕС и НАТО навязывают Словакии конфронтацию с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) и НАТО навязывают Словакии конфронтацию с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Конечно, мы понимаем, что сейчас они (двусторонние отношения России и Словакии — прим. «Ленты.ру») осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой. Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», — отметил Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По словам российского лидера, отношения Москвы и Братиславы долгое время характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества.

Переговоры Путина и Фицо, на которых обсуждается сотрудничество двух стран, а также актуальные международные вопросы, проходят в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

    Лукашенко сказал кое-что за Путина

    Россиянка описала отель Египта за 200 тысяч рублей в неделю фразой «интерьер потертый»

    Россиянин решил проехать из Таиланда в Россию на велосипеде

    В Польше высмеяли Зеленского из-за указа о параде в Москве

    На Западе увидели серьезное предупреждение в речи Путина на параде Победы

    В Кремле прокомментировали слова Трампа о продлении перемирия

    Фицо увидел «железный занавес» в Европе

    Телеведущий из Италии раскрыл впечатления от Дня Победы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok