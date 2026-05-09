Путин выступил с обвинением в адрес ЕС и НАТО

Путин: ЕС и НАТО навязывают Словакии конфронтацию с Россией

Европейский союз (ЕС) и НАТО навязывают Словакии конфронтацию с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Конечно, мы понимаем, что сейчас они (двусторонние отношения России и Словакии — прим. «Ленты.ру») осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой. Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», — отметил Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По словам российского лидера, отношения Москвы и Братиславы долгое время характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества.

Переговоры Путина и Фицо, на которых обсуждается сотрудничество двух стран, а также актуальные международные вопросы, проходят в Москве.