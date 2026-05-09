22:08, 9 мая 2026Россия

Путин заявил о сложном положении России из-за конфликта Ирана и США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Конфликт между Ираном и США очень тяжелый и ставит Россию в сложное положение. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что Москва поддерживает дружеские отношения с Тегераном и со всеми странами Персидского залива, поэтому находится в затруднительном положении из-за противостояния Ирана и США.

27 апреля Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке. Он пообещал, что Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и всех народов региона для того, чтобы мир был достигнут как можно быстрее.

