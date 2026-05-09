Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 9 мая 2026Россия

Раскрыто содержимое подарочных рюкзаков для участников СВО на параде Победы

Юнашев: В подарках для участников СВО оказались дождевик, плед и модель самолета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Юнашев LIVE»

В рюкзаках, которые участники спецоперации (СВО) получили в подарок на параде Победы в Москве, оказались дождевик, плед, модель самолета и другие сувениры. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Журналист попросил военнослужащих показать содержимое подарочных рюкзаков. В них оказался термос, шоколад, пилотка, модель самолета, дождевик и плед.

«[Участники СВО] говорят, в зоне боевых действий все пригодится. Кроме модельки самолета», — написал Юнашев.

Ранее стало известно, что гости парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне получили памятные подарки. В частности, в подарочный набор вошла модель советского бомбардировщика Пе-2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Флаг России установили в Херсоне

    Раскрыто содержимое подарочных рюкзаков для участников СВО на параде Победы

    Врач перечислил скрытые симптомы астмы

    Макдональд обвинил фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом

    Раскрыт призовой фонд турнира UFC в Белом доме

    В правительстве рассказали о планах поставки российской нефти новому партнеру

    Российские дипломаты почтили память советских воинов в Швеции

    В Раде высказались о критической нехватке людей в ВСУ

    Мужчинам назвали ранние симптомы рака простаты

    Вероятность встречи Путина с Трампом в Китае оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok