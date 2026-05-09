Раскрыто содержимое подарочных рюкзаков для участников СВО на параде Победы

Юнашев: В подарках для участников СВО оказались дождевик, плед и модель самолета

В рюкзаках, которые участники спецоперации (СВО) получили в подарок на параде Победы в Москве, оказались дождевик, плед, модель самолета и другие сувениры. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Журналист попросил военнослужащих показать содержимое подарочных рюкзаков. В них оказался термос, шоколад, пилотка, модель самолета, дождевик и плед.

«[Участники СВО] говорят, в зоне боевых действий все пригодится. Кроме модельки самолета», — написал Юнашев.

Ранее стало известно, что гости парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне получили памятные подарки. В частности, в подарочный набор вошла модель советского бомбардировщика Пе-2.