13:41, 9 мая 2026Россия

«Роскосмос» опубликовал поздравление Баканова

Глава «Роскосмоса» поздравил россиян с Победой в Великой Отечественной войне
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Его слова госкорпорация опубликовала в Telegram.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! Этот священный праздник навеки в наших сердцах — как память о беспримерном подвиге, о великой жертве и о триумфе нашего народа», — говорится в сообщении.

Баканов подчеркнул, что Победу завоевали ценой невероятных усилий, героизма и титанического труда. Он поблагодарил героев-фронтовиков и тружеников тыла, которые прошли через тяжелые испытания войны. Глава корпорации добавил, что выстоять и победить — это часть нашего менталитета. «Будем всегда помнить, на что способен наш народ, когда мы едины», — отметил Баканов.

Ранее на сайте правительства России опубликовали поздравление премьер-министра Михаила Мишустина с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Политик заявил, что подвиг народа, который сокрушил нацизм, — это символ мужества и пример истинного патриотизма.

