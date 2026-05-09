Салют в Москве на День Победы 9 мая в 2026 году: будет ли, во сколько и где смотреть

Сегодня, 9 мая, в России отмечают 81-летие победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилея во многих городах страны пройдут праздничные фейерверки. Самый масштабный и красочный салют традиционно дадут в Москве. В какое время и где им можно полюбоваться, разбиралась «Лента.ру».

Будет ли салют 9 мая в Москве

Скорее всего, праздничный салют на 9 Мая в Москве состоится, однако власти столицы его пока не подтвердили.

За организацию салюта в столице отвечают в том числе администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.

Во сколько будет салют

Традиционно салют запускают в 22:00. Его продолжительность обычно составляет около 10 минут.

Чтобы занять лучшие места для обзора, стоит приходить на смотровые площадки заранее — за час-полтора до начала салюта.

Где будут запускать салют

Как правило, фейерверки запускают на одних и тех же площадках каждый год. Расположены они не только в центре Москвы, а во всех округах. Самый красочный салют обычно проходит на Поклонной горе. Посмотреть на него приходит большое количество человек, поэтому места стоит занимать заранее. Лучший вид на фейерверк открывается со смотровой площадки в Парке Победы, расположенной примерно в 400 метрах от музея на аллее Партизан.

Где еще посмотреть на салют в Москве?

ЦАО

Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами.

Лужнецкая набережная, на территории ОК «Лужники».

Парк Горького, улица Крымский Вал, владение 9.

Сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, владение 3.

Красногвардейские пруды (нижний пруд).

Таганский парк, улица Таганская, владение 40-42;

Сад имени Баумана, улица Старая Басманная, владение 15А, строение 4.

САО, СВАО, СЗАО

Парк «Ходынское поле», Ходынский бульвар, дом 1.

Сквер по Олонецкому проезду, рядом с Енисейской улицей, дом 43а.

ВДНХ, на площади между северными воротами ВВЦ и улицей Сельскохозяйственной.

Лианозовский парк, ул. Угличская, дом 13.

Ландшафтный парк «Митино», ул. Рословка, дом 5.

Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, владения 50-70.

Парк «Чермянка», Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда.

Парк «Яуза», рядом с Енисейской улицей, дом 43А.

ЗАО, ЮЗАО

Парк 50-летия Октября, ул. Удальцова, владение 22.

Усадьба Воронцово, Воронцовский парк, дом 3.

ЮАО, ЮВАО, ВАО

Парк имени Ю. Лужкова, проспект Андропова, дом 58а.

Измайловский парк, аллея Большого Круга, дом 7.

Акватория реки, р-н Печатники, напротив ул. Гурьянова, дом 31.

Парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, дом 1, строение 1.

Парк «Кузьминки», ул. Заречье, дом 3.

Лучшие площадки для наблюдения за салютом

Конечно, масштабные фейерверки видно из окон многих высотных домов в Москве, но полюбоваться этим зрелищем можно и со смотровых площадок.

Точки с панорамным обзором

Парк Победы на Поклонной горе. Это самая близкая точка к наиболее красочному фейерверку.

Воробьевы горы (Смотровая площадка МГУ). Отсюда открывается вид весь на центр города, поэтому с Воробьевых гор можно понаблюдать сразу за несколькими залпами: с Поклонной горы, Лужников, из центра и частично с севера города.

Смотровая площадка в «Зарядье». Отсюда будут видны залпы в центре.

Останкинская башня. С этой архитектурной доминанты Москвы будет видно практически все салюты в городе, но места здесь следует бронировать заранее.

ВДНХ. Салют здесь лучше всего смотреть с площади Дружбы народов и Главной аллеи.

Кроме того, чтобы посмотреть на салют, многие покупают билеты на теплоход или бронируют столик в ресторане на крыше. Однако делать это нужно заранее, в сам День Победы там вряд ли будут свободные места.

Можно ли посмотреть салют онлайн

Фейерверк в Москве по традиции будут транслировать крупные телеканалы. Кроме того, посмотреть на салют в эфире можно будет на онлайн-площадках и в Telegram — многие каналы запускают трансляции с места.