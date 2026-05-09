08:05, 9 мая 2026

Салют в Москве на День Победы 9 мая в 2026 году: будет ли, во сколько и где смотреть

Вера Павлова
Сегодня, 9 мая, в России отмечают 81-летие победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилея во многих городах страны пройдут праздничные фейерверки. Самый масштабный и красочный салют традиционно дадут в Москве. В какое время и где им можно полюбоваться, разбиралась «Лента.ру».

Будет ли салют 9 мая в Москве

Скорее всего, праздничный салют на 9 Мая в Москве состоится, однако власти столицы его пока не подтвердили.

За организацию салюта в столице отвечают в том числе администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.

Во сколько будет салют

Традиционно салют запускают в 22:00. Его продолжительность обычно составляет около 10 минут.

Чтобы занять лучшие места для обзора, стоит приходить на смотровые площадки заранее — за час-полтора до начала салюта.

Где будут запускать салют

Как правило, фейерверки запускают на одних и тех же площадках каждый год. Расположены они не только в центре Москвы, а во всех округах. Самый красочный салют обычно проходит на Поклонной горе. Посмотреть на него приходит большое количество человек, поэтому места стоит занимать заранее. Лучший вид на фейерверк открывается со смотровой площадки в Парке Победы, расположенной примерно в 400 метрах от музея на аллее Партизан.

Где еще посмотреть на салют в Москве?

ЦАО

  • Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами.
  • Лужнецкая набережная, на территории ОК «Лужники».
  • Парк Горького, улица Крымский Вал, владение 9.
  • Сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, владение 3.
  • Красногвардейские пруды (нижний пруд).
  • Таганский парк, улица Таганская, владение 40-42;
  • Сад имени Баумана, улица Старая Басманная, владение 15А, строение 4.

САО, СВАО, СЗАО

  • Парк «Ходынское поле», Ходынский бульвар, дом 1.
  • Сквер по Олонецкому проезду, рядом с Енисейской улицей, дом 43а.
  • ВДНХ, на площади между северными воротами ВВЦ и улицей Сельскохозяйственной.
  • Лианозовский парк, ул. Угличская, дом 13.
  • Ландшафтный парк «Митино», ул. Рословка, дом 5.
  • Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, владения 50-70.
  • Парк «Чермянка», Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда.
  • Парк «Яуза», рядом с Енисейской улицей, дом 43А.

ЗАО, ЮЗАО

  • Парк 50-летия Октября, ул. Удальцова, владение 22.
  • Усадьба Воронцово, Воронцовский парк, дом 3.

ЮАО, ЮВАО, ВАО

  • Парк имени Ю. Лужкова, проспект Андропова, дом 58а.
  • Измайловский парк, аллея Большого Круга, дом 7.
  • Акватория реки, р-н Печатники, напротив ул. Гурьянова, дом 31.
  • Парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, дом 1, строение 1.
  • Парк «Кузьминки», ул. Заречье, дом 3.

Лучшие площадки для наблюдения за салютом

Конечно, масштабные фейерверки видно из окон многих высотных домов в Москве, но полюбоваться этим зрелищем можно и со смотровых площадок.

Точки с панорамным обзором

  • Парк Победы на Поклонной горе. Это самая близкая точка к наиболее красочному фейерверку.
  • Воробьевы горы (Смотровая площадка МГУ). Отсюда открывается вид весь на центр города, поэтому с Воробьевых гор можно понаблюдать сразу за несколькими залпами: с Поклонной горы, Лужников, из центра и частично с севера города.
  • Смотровая площадка в «Зарядье». Отсюда будут видны залпы в центре.
  • Останкинская башня. С этой архитектурной доминанты Москвы будет видно практически все салюты в городе, но места здесь следует бронировать заранее.
  • ВДНХ. Салют здесь лучше всего смотреть с площади Дружбы народов и Главной аллеи.

Кроме того, чтобы посмотреть на салют, многие покупают билеты на теплоход или бронируют столик в ресторане на крыше. Однако делать это нужно заранее, в сам День Победы там вряд ли будут свободные места.

Можно ли посмотреть салют онлайн

Фейерверк в Москве по традиции будут транслировать крупные телеканалы. Кроме того, посмотреть на салют в эфире можно будет на онлайн-площадках и в Telegram — многие каналы запускают трансляции с места.

