Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:54, 9 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о попытках прорыва ВСУ во время объявленного Киевом перемирия

Mash: ВСУ пытались прорваться в тыл ВС РФ во время объявленного Киевом перемирия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в тыл Вооруженных сил (ВС) России во время объявленного Киевом перемирия 6-7 мая. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Заброску готовили заранее, поэтому о реальном соблюдении прекращения огня, судя по всему, речи от [президента Украины Владимира] Зеленского не было», — отмечается в публикации.

Как сообщается, российские бойцы предотвратили попытки проникновения в тыл диверсантов ВСУ на харьковском, сумском, славянском и красноармейском направлениях. По предварительной информации, группы из 6-8 диверсантов, вооруженных штурмовых винтовками CZ Bren 2 и AR-15, шли на разведку маршрутов передвижения частей ВС России. Все участники диверсионных групп были либо ликвидированы, либо взяты в плен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу анонсированного американским лидером трехдневного перемирия. Он дал понять, что Киев согласен на остановку огня 9-11 мая, о которой заявил глава Белого дома Дональд Трамп, а также на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в Малайзию

    Вероятность встречи Путина с Трампом в Китае оценили

    В Кремле высказались о позиции по встрече Путина и Зеленского

    Путин встретился с президентом Лаоса

    В центре Москвы прошел флешмоб в честь Дня Победы

    В Кремле раскрыли деталь подготовки к перемирию

    В Кремле высказались о новом обмене военнопленными с Украиной

    Стало известно о попытках прорыва ВСУ во время объявленного Киевом перемирия

    Мадьяр призвал президента уйти в отставку

    Ушаков рассказал о реакции в столицах мира на предупреждения Москвы в адрес Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok