Стало известно о попытках прорыва ВСУ во время объявленного Киевом перемирия

Mash: ВСУ пытались прорваться в тыл ВС РФ во время объявленного Киевом перемирия

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в тыл Вооруженных сил (ВС) России во время объявленного Киевом перемирия 6-7 мая. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Заброску готовили заранее, поэтому о реальном соблюдении прекращения огня, судя по всему, речи от [президента Украины Владимира] Зеленского не было», — отмечается в публикации.

Как сообщается, российские бойцы предотвратили попытки проникновения в тыл диверсантов ВСУ на харьковском, сумском, славянском и красноармейском направлениях. По предварительной информации, группы из 6-8 диверсантов, вооруженных штурмовых винтовками CZ Bren 2 и AR-15, шли на разведку маршрутов передвижения частей ВС России. Все участники диверсионных групп были либо ликвидированы, либо взяты в плен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу анонсированного американским лидером трехдневного перемирия. Он дал понять, что Киев согласен на остановку огня 9-11 мая, о которой заявил глава Белого дома Дональд Трамп, а также на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.