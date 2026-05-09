В Госдуме отреагировали на установку российских флагов в подконтрольном Киеву Херсоне

Депутат Колесник выразил уважение установившим в Херсоне флаги РФ военным

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уважение военным, установившим с помощью дронов флаги России в подконтрольном Киеву Херсоне и его окрестностях. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Низкий поклон, уважение тем, кто это сделал, кто это придумал, кто это реализовал. Это очень тонкая операция. А потом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, флаги были установлены на территории Российской Федерации. Потому что Херсонская область, включая город Херсон, является субъектом Российской Федерации. Естественно, там должны стоять российские флаги», — добавил Колесник.

Ранее стало известно, что операторы беспилотных летательных аппаратов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии Вооруженных сил России установили с помощью дронов флаги в подконтрольном Киеву Херсоне и его окрестностях. Также были возложены цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне с помощью дрона в населенном пункте Тягинка.