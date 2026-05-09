Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:22, 9 мая 2026Россия

В Госдуме прокомментировали указ Зеленского о параде Победы в Москве

Депутат Госдумы Шеремет назвал фиглярством указ Зеленского о параде в Москве

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве — это фиглярство и кривляние. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Зеленский привык «отрабатывать номера», но его «шутки» пропитаны ненавистью и злостью. «Все это очередная бравада циника, который угробил Украину и продолжает губить украинский народ», — отметил Шеремет.

Он указал, что памятные торжественные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Дня Победы, прошли по всей России, и никому не было дела до «бумажек» Зеленского.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не требуется ничье разрешение, для того чтобы провести парад Победы в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин согласился встретиться с Зеленским

    Путин высказался о попытках Европы принизить вклад СССР

    Путин заявил о попавшем в колею Западе

    В Госдуме прокомментировали указ Зеленского о параде Победы в Москве

    Путин высказался о восстановлении отношений с Европой

    Путин заявил о сложном положении России из-за конфликта Ирана и США

    Путин рассказал о желании Запада что-нибудь оттяпать у России

    Путин назвал отправную точку событий на Украине

    Фицо передал Путину сигналы Зеленского о готовности ко встрече

    Путин назвал важного партнера России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok