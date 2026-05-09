19:05, 9 мая 2026Россия

В Госдуме связали критику Дня Победы с низким интеллектом

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Критиковать День Победы могут только люди с низким коэффициентом интеллекта (IQ). С таким заявлением выступил вице-спикер Государственной Думы России Борис Чернышов, передает РИА Новости.

«Многие из тех, кто это делает, — люди с низким IQ. Они просто идиоты», — почеркнул Чернышов.

По его словам, на тех, кто критикует 9 Мая, не следует «тратить даже бумагу». Он отметил, что критика праздника из уст потомков ветеранов Великой Отечественной войны выглядит особенно глупо.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с речью к ветеранам и военнослужащим на открытии парада Победы в Москве. Он подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее истории.

