В России высказались о реакции властей Украины на День Победы

Константинов: День Победы особенно страшит украинские власти

Празднование Победы советского народа в Великой Отечественной войне особенно страшит украинские власти. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«День Победы особенно страшит киевский режим, который пытается снивелировать и обесценить его всяческими путями и стереть народную память о нем как символе подвига, героизма и сплоченности советского народа», — подчеркнул политик.

По словам Константинова, День Победы — очень важный цивилизационный скреп, который указывает на общее историческое прошлое российского и украинского народов.

Ранее вице-спикер Государственной Думы России Борис Чернышов заявил, что критиковать День Победы могут только люди с низким коэффициентом интеллекта.