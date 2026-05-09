19:15, 9 мая 2026Россия

В России высказались о реакции властей Украины на День Победы

Константинов: День Победы особенно страшит украинские власти
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Празднование Победы советского народа в Великой Отечественной войне особенно страшит украинские власти. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«День Победы особенно страшит киевский режим, который пытается снивелировать и обесценить его всяческими путями и стереть народную память о нем как символе подвига, героизма и сплоченности советского народа», — подчеркнул политик.

По словам Константинова, День Победы — очень важный цивилизационный скреп, который указывает на общее историческое прошлое российского и украинского народов.

Ранее вице-спикер Государственной Думы России Борис Чернышов заявил, что критиковать День Победы могут только люди с низким коэффициентом интеллекта.

